SU okays award of 95 PhD, MPhil degrees
JAMSHORO: The Board of Advanced Studies and Research (BASR) of the University of Sindh on Wednesday has awarded 11 PhD and 84 MPhil degrees in different disciplines.
The meeting of BASR was held under the chair of varsity’s vice chancellor Prof. Dr. Muhammad Siddique Kalhoro at the committee room of planning & development department, wherein as many as 95 degrees of MPhil and PhD were awarded to the scholars.
The candidates who have been awarded PhD degrees are Fazal Ali Shaikh (Economics), Shabab Ali Khan Pathan (Botany), Farhatullah Kandhro (Biotechnology), Sehrish Bashir Arain (Information Technology), Javed Ahmed (Fresh Water Biology & fisheries), Mohan Lal (Zoology), Sumera Irum Pathan (Education), Akran Khan Shahani (Business Administration), Zohra Khaton Khowaja (Education), Sajid Ali Larik (Zoology) and Hira Akbar Soofi (Zoology).
Those awarded MPhil degrees are Shabana Machi (Islamic Culture), Rabia Qureshi (Education), Hina Mugheri (English Literature), Nirmal Alvi (English Linguistics), Shahnawaz Barich (English Linguistics), Faiz Muhammad Memon, Allah Dita, Faiz Muhammad Memon, Muhammad Juniad Shaikh (Urdu), Qamar Abbas Baloch (Sindhi), Asra Aziz Rajput, Meer Hassan Yaqoob, Abdul Kalam Chandio (Commerce), Aasifa Memon, Abdul Hameed, Dilawar Hassan, Fahad Memon, Pirah Pinah, Saeeda Baloch, Shoaib Ahmed, Saleem Atif Arain, Sana Qasim (Analytical Chemistry), Fayaz Ahmed Keerio, Salma Agha Dayo (Chemistry), Raheela Abro, Nasreen Channa, Samara Qaimkhani (Organic Chemistry), Afshan Mairaj, Aisha Dildar, Badar Uddin, Sanam Naz, Zubaida Punar (Botany), Adeela Bashir, Ayesha Nazir, Mahesh Kumar, Muhammadi Khowaja, Santosh Kumar Menghwar, Sumera Bano Rajper, Uroosa Sahar Qureshi, Arifa (Biotechnology), Adnan Ahmed, Shahnaz Begum, Sumita Bhatia, Mariya Khan Janwari (Environmental Sciences), Bakhat Zareen Baloch (Fresh Water Biology and Fisheries), Shahid Ali Khan (Health and Physical Education), Altaf Hussain, Naila Shabir, Sheneela Pitafi, Urooba Zaki, Aasia Shaikh (Information Technology), Ashfaquee Ahmeed Korejo, Sualeheen Manna Shaikh (Microbiology), Farzana Gul (Physiology), Alim Khowaja, Sajjad Ali Memon, Mehran Shah (Software Engineering), Ali Raza Sommro, Hira Nasizh Solangi, Ishrat Fatima Plalijo, Muhammad Luqman Bugti, Nabeela Snobar Soomro, Nadeem Hussain Tunio, Niaz Ali Jakhrani, Saba Anwar, Sadia Umrani, Imdad Ali Channa, Liaqut Ali Solangi, Noshaba Rajput, Nuzhat Shams Memon, Rashida Fayaz Rajput (Zoology), Jhaman Das Hirani (Economic), Irshad Ali Burfat, Noor Bano Chachar, Rameez Haider Solangi (Pakistan Study), Bakhtawar Nizamani (Sociology), Saleemullah Bhutto, Sumaira Ansari (Islamic Culture), Ayesha Sani Memon, Saeed Ahmed Memon (Analytical Chemistry), Muhammad Shahen Shah Sabit Ali, Uzma Naz Shaikh (Pharmaceutics), Ghulam Fiza (Business Administration). SU Registrar Ghulam Muhammad Bhutto, SU Director Research & Graduate Studies Dr. Sarfaraz Ali Tunio, deans of various faculties Dr. Abdul Rasool Abbasi, Dr. Anwar Figar Hakro, Dr. Zareen Abbasi, Dr. Hafiz Munir, Dr. Saleha Parveen, Dr. Javed Chandio, members of the board Dr. Khalil Khumbhati, Dr. Wazir Ali Baloch, Dr. Aijaz Wasan, Dr. Altaf Nizamani and others were in attendance in the meeting.
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