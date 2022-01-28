Ветераны военных действий обращаются с предложением к Владимиру Путину: Российские войска вблизи Украины могут стать движущей силой мира

Капитан (в отставке) Раймонд Сибальд, полковник (в отставке) Джитендра Юнг Карки, подполковник (в отставке) Гюнтер Шассе, доктор Дэвид Леффлер

Если Россия чувствует угрозу со стороны расширения Запада, НАТО и Европейского Союза, президент Владимир Путин может привлечь часть из 100 000 военнослужащих, развернутых на границе с Украиной, к созданию мощного и глубокого влияние для установления мира. Мы настоятельно призываем Президента Владимира Путина использовать эту возможность для создания того, что в военных кругах называют Профилактическое крыло вооруженных сил, немедленно обучив их Технологии Несокрушимой Обороны (ТНО).

Эта мощная технология, основанная на функциях мозга, работает на уровне того, что физики называют Единым Полем всех законов природы, – уровне, в миллионы раз более мощном, чем ядерная сила.

ТНО заменяет все другие оборонные технологии. Однако система ТНО не может быть использована деструктивно, против какой-либо страны, поскольку она создает очевидный и измеримый эффект спокойствия, порядка и социальной гармонии. Поэтому любая страна, которая внедряет ТНО в глобальном масштабе, принесет пользу ВСЕМ странам, включая Россию. Мы настоятельно призываем все страны использовать ТНО для создания прочного мира во всем мире.

Причина такого результата заключается в том, что любая армия, должным образом реализующая ТНО, получает возможность предотвращать появление врагов, тем самым создавая победу без войны.

Онлайн-видео “Важное послание для всех военачальников” от Джона Хагелина, доктора философии и квантового физика, получившего образование в Гарварде, подробно объясняет, как ТНО достигает этих целей.

Что такое ТНО? Это технология, в которой участвуют большие группы, практикующие научно обоснованную технику – Трансцендентальную Медитацию ® (ТМ) и продвинутые техники ТМ, использующие силу коллективного сознания. Этот подход является научно проверенным и опробованным в полевых условиях в качестве средства ослабления социальной напряженности, путем создания согласованного полевого эффекта, который распространяет порядок и гармонию.

В настоящее время напряженность в отношениях между Россией и США высока — и одновременно растет напряженность между США и другими странами, такими как Северная Корея, Иран и Китай. Этот высокий уровень международной напряженности может быстро перерасти в глобальную катастрофу для всех сторон.

Однако, развертывание ТНО в достаточно крупных масштабах (путем подготовки от нескольких тысяч до десяти тысяч военнослужащих) российскими военными позволило бы снять напряжение в обществе и повысить общественный порядок. Как подтвердили исследования, национальные лидеры в рамках глобального полевого эффекта ТНО обретут большую способность гармонично сотрудничать для поиска решений сложных проблем – глобальные конфликты, преступность, терроризм.

Обширные научные исследования показывают, что развертывание ТНО либо военной, либо гражданской группой (к примеру, которая сейчас создается в Камбодже: “Групповая практика трансцендентальной медитации значительно снизила уровень насилия в Камбодже, как показывает новое исследование“) может создать условия для того, чтобы все люди наслаждались миром. Статья генерал-лейтенанта (армия США, в отставке) Кларенса Э. Макнайт-младшего, доктора Дэвида Леффлера, доктора Дункана Брауна и Арлин Дж. Шар, озаглавленная “Гуманный подход к миру” и опубликованная OpEdNews, более подробно объясняет это рецензируемое исследование и перечисляет 19 исследований, проведенных по ТНО.

Наиболее сложным и дорогостоящим этапом развертывания ТНО на глобальном уровне является сбор большой группы военнослужащих в одном месте до начала обучения.

Этот шаг уже был сделан президентом Путиным; фактически, войска, дислоцированные на границе с Украиной, намного превосходят минимальное количество личного состава, необходимое для реализации Технологии Несокрушимой Обороны.

Исследование, опубликованное в журнале «Журнал реабилитация правонарушителей» документирует эффект когерентности, возникающий, когда три большие группы экспертов ТНО работали вместе. Это исследование показывает влияние больших групп продвинутых медиаторов, медитирующих вместе два раза в день, причем самая большая группа составляет 7000 участников. Сократилось количество жертв, связанных с терроризмом на 72%, международные конфликты сократились на 32% и сократилось общее глобальное насилие. Было показано, что большее число участников приводит к более высоким результатам. Учитывая, что население мира в настоящее время составляет 7,846 миллиарда человек, группа даже из 9000 практикующих совместно продвинутые техники ТМ (представляющих квадратный корень из 1% населения мира) сможет оказать глубокое положительное влияние в глобальном масштабе. Если бы все российские войска, дислоцированные на границе с Украиной, были обучены этой технике, положительное глобальное воздействие было бы огромным.

ТНО в настоящее время находится на различных стадиях развертывания по всему миру, но на момент написания этой статьи ни один национальный лидер еще не продемонстрировал интеллект, дальновидность и смелость для развертывания достаточно большой, полностью действующей группы ТНО, способной на создание положительного глобального воздействия. (См. “Новое решение для Латинской Америки: трансформация жизни и изменение наций” и короткое онлайн-видео “Создание мира в Украине“).

Традиционно вооруженные силы являются наиболее дисциплинированным и организованным аспектом общества. Собрав крупные вооруженные силы России, Президент Владимир Путин теперь имеет стратегическую возможность использовать ТНО для создания постоянно действующей группы по обеспечению согласованности действий для укрепления мира во всем мире, цели, которой никогда ранее не достигала ни одна другая нация. Даже если бы другие страны сегодня решили развернуть ТНО на глобальном уровне, было бы трудно быстро собрать такую большую группу в одном месте, даже несмотря на то, что этот подход очень экономичен: меньше, чем стоимость 2-3 современных истребителей.

Хорошо обученные и преданные своему делу российские войска Президента Владимира Путина, несомненно, будут способны использовать свои эффективные и упорядоченные умственные способности для создания вечного мира для всего мирового сообщества. У Президента Владимира Путина теперь есть уникальная возможность оказать честь России, став первым, кто развернет ТНО в глобальном масштабе. Нобелевская премия мира и благодарность всего человечества ждут того, кто принесет вечный мир на нашу беспокойную планету. Если бы Президент Владимир Путин действовал быстро, история записала бы его как провидца лидера, и мирная человеческая цивилизация была бы обеспечена миром для будущих поколений.

Как верховный главнокомандующий всеми российскими вооруженными силами, Президент Владимир Путин имеет возможность немедленно развернуть ТНО для всех своих войск. Сейчас самое подходящее время для этого – судьба нашей планеты в его руках.

Об авторах:

Капитан (в отставке) Рэймонд Э. Сибальд.

Имеет опыт 26 лет службы в качестве признанного эксперта в области безопасности морских портов. Достижения Сибальда включают создание нового «Отделения Организации Объединенных Наций в Кюрасао», где он разработал национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях для стран и островов, входящих в большой Карибский бассейн. Сибальд служил военным помощником у Президента Рональда Рейгана и Президента Джорджа Буша во время службы в Белом доме (1986-1990 гг.). Капитан Сибальд служил консультантом администрации Панамского канала в 1999 и 2000 годах во время процесса передачи канала Панаме. Капитан Сибальд продолжает защищать интересы морской безопасности в Соединенных Штатах в качестве советника и консультанта по морской безопасности.

Полковник (в отставке) Джитендра Юнг Карки.

Служил офицером связи в «Sainik Awashiya Mahavidhyalaya» до его ухода из армии Непала. Так же он служил командиром батальона “Шринат”. Карки сейчас живет в Катманду, имеет степень магистра государственного управления и является выпускником Командно-штабного колледжа Непальской армии. Карки получил пять медалей ООН за участие в пяти миротворческих миссиях.

Подполковник (в отставке) Гюнтер Шассе – награжден Почетным золотым крестом Бундесвера. Служил в Военно-воздушных силах Германии на командных должностях. Является автором книги по новой безопасности и обороне – «Политика Федеративной Республики Германия и будущего Бундесвера: Несокрушимая сила за счет превентивного крыла вооруженных сил».

Доктор Дэвид Леффлер имеет степень доктора философии в области Обороны, основанной на Сознании, работал в качестве сотрудника группы управления в Центре стратегического лидерства Армии США. В настоящее время он является исполнительным директором Центра передовых военных Наук (CAMS), читает лекции и публикует статьи по всему миру о ТНО. Редакционная статья доктора Леффлера “Создание непобедимой армии” была опубликована в Fox News. Он доступен в LinkedIn, Twitter и Facebook.

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