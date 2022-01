Militære veteraner til Putin: Russiske tropper nær Ukraine kan blive en fredsstyrke

Af Kaptajn (Ret) Raymond Seebald, Oberst (Ret) Jitendra Jung Karki, LtCol (Ret) Gunter Chassé, Dr. David Leffler

Hvis Rusland føler sig truet af udvidelsen af ​​Vesten, NATO og EU, kan præsident Putin tage en del af de 100.000 soldater udstationeret på grænsen til Ukraine og skabe en stærk og dybtgående global fredsindflydelse, som meget få måske har forudset. Vi opfordrer indtrængende præsident Putin til at bruge disse tropper til at etablere det, der i militærkredse kaldes en ’militærets forebyggelsesfløj’ ved straks at træne dem i Invincible Defense Technology (IDT).

Denne kraftfulde hjernebaserede IDT-teknologi fungerer på niveau med det, fysikere kalder det forenede felt af alle naturlovene – et niveau, der er tusind millioner millioner gange stærkere end atomkraften. IDT erstatter alle andre forsvarsteknologier. IDT-systemet kan dog ikke bruges til negative formål mod noget land, da det skaber en påviselig og målbar effekt af ro, orden og social harmoni. Derfor vil ethvert land, der implementerer IDT på globalt plan, gavne ALLE lande, inklusive Rusland. Vi opfordrer alle lande til at anvende IDT for at skabe varig verdensfred.

Årsagen til dette resultat er, at ethvert militær, der korrekt implementerer IDT, opnår evnen til at forhindre fjender i at opstå og vil dermed skabe sejr før krig. En online video, “An Important Message for All Military Leaders” af John Hagelin, en Harvard-uddannet Ph.D. kvantefysiker, forklarer i detaljer, hvordan IDT opnår disse mål.

Hvad er IDT? IDT involverer store grupper, der praktiserer den ikke-religiøse Transcendental Meditation® (TM) og avancerede TM-teknikker, der udnytter gruppehjernekraft. Denne tilgang er et videnskabeligt verificeret og felttestet middel til at dæmpe samfundsspændinger ved at producere en sammenhængende superstrålings felteffekt, der udstråler orden og harmoni i gruppens nærhed.

I øjeblikket er spændingerne mellem Rusland og USA høje – og de stiger samtidig mellem USA og andre lande som Nordkorea, Iran og Kina. Dette høje niveau af internationale spændinger kan hurtigt eskalere til en global katastrofe for alle parter.

Imidlertid ville anvendelse af IDT i tilstrækkelig stor skala (ved at træne flere tusinde og op til ti tusinde soldater) af det russiske militær afhjælpe samfundsmæssig stress og øge social orden. Som forskning har bekræftet, ville nationale ledere inden for dens globale felteffekt finde en større evne til at arbejde harmonisk sammen for at finde løsninger på ellers uløselige problemer, såsom civile og globale konflikter, kriminalitet og terrorisme.

Omfattende videnskabelig forskning peger på, at anvendelse af IDT af enten en militær eller civil gruppe (såsom den, der etableres i Cambodia: Google “Group practice of Transcendental Meditation dramatically reduced violence in Cambodia, viser ny undersøgelse“) kan skabe betingelserne for at alle mennesker kan nyde fred. En artikel af generalløjtnant Clarence E. McKnight Jr. (US Army, Ret.), Dr. David Leffler, Duncan Brown, Dr. Carla Brown og Arlene J. Schar, med titlen A Humane Approach Towards Peace og udgivet af OpEdNews , forklarer denne peer-reviewede forskning mere detaljeret og lister 19 undersøgelser udført på anvendelsen af IDT.

Det sværeste og mest omkostningsfulde trin i indsættelsen af ​​IDT på globalt plan er at samle en stor gruppe militært personel på ét sted før træning. Det skridt er allerede blevet gennemført af præsident Putin; faktisk overgår de tropper, der er stationeret ved grænsen til Ukraine, langt det minimumsantal af mandskab, der er nødvendigt for at skabe en global superstrålingseffekt.

En undersøgelse offentliggjort i det peer-reviewede ’Journal of Offender Rehabilitation’ dokumenterer den superstrålingseffekt, der opstår, når tre store grupper af IDT-eksperter samledes. Denne undersøgelse viser virkningerne af store grupper af avancerede mediterende, der mediterer to gange om dagen sammen, hvor den største gruppe er på 7.000 deltagere. Terrorisme-relaterede tab faldt med 72 %, internationale konflikter faldt med 32 %, og den samlede globale vold blev reduceret.

Et højere antal deltagere har vist sig at give større resultater. Med verdens befolkning i øjeblikket på 7,846 milliarder, ville en gruppe på 9.000 avancerede TM-mediterende (der repræsenterer kvadratroden af ​​1% af verdens befolkning) være i stand til at producere dybtgående positive effekter på global skala. Hvis alle Putins tropper stationeret ved grænsen til Ukraine blev trænet i denne teknik, ville den positive globale effekt være enorm.

IDT er i øjeblikket i forskellige stadier af udrulning verden over, men i skrivende stund har ingen national leder endnu demonstreret den intelligens, fremsynethed og mod der skal til for at indsætte en stor nok, fuldt operationel IDT-gruppe, der er i stand til at skabe en positiv global effekt. (Se Google-søgning på “New Solution for Latin America: Transforming Lives and Changing Nations” og en kort onlinevideo “Creating Peace in Ukraine on Vimeo“).

Traditionelt er militæret det mest disciplinerede og organiserede aspekt af samfundet. Ved at samle Ruslands store militærstyrke har præsident Putin nu den strategiske mulighed for at bruge IDT til at skabe en permanent etableret sammenhængsskabende gruppe til at fremme verdensfreden, et mål aldrig før opnået af nogen anden nation. Selv hvis andre nationer i dag skulle beslutte at implementere IDT på globalt plan, ville det være svært hurtigt at samle en så stor gruppe på ét sted, selvom denne tilgang er yderst omkostningseffektiv: mindre end prisen på 2-3 moderne jagerfly.

Præsident Putins højtuddannede og engagerede russiske tropper ville helt sikkert være i stand til at bruge deres effektive og velordnede hjernekraft til at skabe vedvarende fred for hele det globale samfund. Præsident Putin har nu den unikke mulighed for at bringe ære til Rusland ved at være den første til at implementere IDT på globalt plan. Nobels fredspris og hele menneskehedens taknemmelighed venter på den, der bringer vedvarende fred til vores urolige planet. Hvis præsident Putin handlede hurtigt, ville historien registrere ham som en visionær leder, og en fredelig menneskelig civilisation vil være sikret i de kommende generationer. Som den øverstbefalende for alle russiske styrker har præsident Putin evnen til at indsætte IDT øjeblikkeligt for alle sine tropper. Tiden er inde til at gøre det – vores planets skæbne er i hans hænder.

Om forfatterne:

Kaptajn Raymond E. Seebald, US Coast Guard (Ret.) I løbet af hans 26 års tjeneste som en anerkendt ekspert inden for områderne maritim havnesikkerhed og miljøberedskab, forebyggelse og reaktion, omfatter kaptajn Seebalds resultater etableringen af ​​et nyt FN kontor på Curacao, hvor han udviklede nationale beredskabsplaner for de lande og øer, der omfatter det bredere Caribien. Seebald tjente som militærhjælper for præsident Ronald W. Reagan og præsident George H. Bush, mens han var tildelt opgaver i Det Hvide Hus fra 1986-1990. Kaptajn Seebald tjente som konsulent for Panamakanalen i 1999 og 2000 under den følsomme overførsel af kanalen til Panama. Som kaptajn på havnen i Chicago, Illinois og Savannah, Georgia, og stedfortræder for havnekaptajn i San Juan, Puerto Rico, var han ansvarlig for udviklingen og implementeringen af ​​mere restriktive post-9/11 fartøjers og havnefaciliteters sikkerhedskrav for både De Store Søer og Caribien. Seebald dimitterede fra USCGA i 1977 og er en af ​​otte søskende, der alle tjente i den amerikanske kystvagt. Kapt. Seebald fortsætter med at varetage Maritime Security-interesser i USA som rådgiver og konsulent for det fremtrædende Maritime Security-firma i USA. Seebald var medforfatter til en leder udgivet af The Day om Invincible Defense Technology. Dagen udgives i New London, Connecticut USA, som er hjemsted for United States Coast Guard Academy (USCGA). I 2012 talte Seebald om Invincible Defense Technology under second Nuclear Security Summit (NSS) at the Seoul Press Center i Seoul, Sydkorea.

Oberst (Ret.) Jitendra Jung Karki var forbindelsesofficer ved “Sainik Awashiya Mahavidhyalaya,” Army Residential High School i Nepal, før han trak sig tilbage fra den nepalesiske hær. Tidligere tjente han som befalingsmand for Shreenath Bataljon. Karki bor nu i Budhanilkantha, Kathmandu. Karki har en kandidatgrad i offentlig administration og er uddannet fra den nepalesiske hærs kommando- og stabsskole. Han ledede et uafhængigt kompagni i Nepal under oprørsperioden fra 2004-06. Oberst Karki modtog fem FN-medaljer og deltog i fem FN-fredsbevarende missioner: UNIFIL: United Nations Interim Force in Libanon, ONUB: United Nations Operation in Burundi, UNAMSIL: United Nations Mission in Sierra Leone, MONUC – United Nations Mission DR Congo (2 gange). Oberst Karki anvendte med succes Invincible Defense Technology for bæredygtig fred, mens han tjente i FN-missionen i DR Congo. Han er en alumnus fra The Near East South Asia (NESA) Center for Strategic Studies ved National Defense University, Washington DC, USA. NESA promoverer sig selv som “den fremtrædende amerikanske regeringsinstitution til at opbygge relationer og forståelse i NESA-regionen.”

Oberstløjtnant (ret.) Gunter Chassé – dekoreret med Bundeswehrs æreskors i guld – gjorde tjeneste i det tyske luftvåben hovedsageligt i det integrerede NATO-luftforsvar og skiftevis i kommando- og stabsstillinger, og var også ansat i hjemmeværnet med territoriale opgaver. Han er forfatteren til den banebrydende IDT alternative hvidbog: On the New Security and Defence Policy of the Federal Republic of Germany and the Future of the Bundeswehr: Indomitable Strength through a PREVENTION WING of the Military.

Dr. David Leffler har en Ph.D. i Consciousness-Based Military Defense og har tjent som associeret i Proteus Management Group ved Center for Strategic Leadership, US Army War College. I øjeblikket tjener han som administrerende direktør ved Center for Advanced Military Science (CAMS) og holder foredrag og skriver over hele verden om IDT. Dr. Lefflers lederartikel “Creating an Invincible Military” blev omtalt i Fox News. Han er tilgængelig på LinkedIn, Twitter og Facebook.

