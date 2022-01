Militärveteraner till Putin: Ryska trupper nära Ukraina Ryska trupper nära Ukraina kan bli en fredsstyrka

Artikel av kapten Raymond Seebald (pensionerad), överste Jitendra Jung Karki (pensionerad), överstelöjtnant Gunter Chassé (pensionerad), och David Leffler, PhD

Om Ryssland känner sig hotat av västvärldens, Natos och EU:s expansion skulle president Putin kunna ta en del av de 100 000 trupper som är utplacerade vid Ukrainas gräns för att skapa ett kraftfullt och djupgående globalt inflytande för fred som mycket få kan förutse. Vi uppmanar president Putin att använda dessa trupper för att upprätta vad som i militära kretsar kallas en “prevention wing” eller förebyggande flygel inom militären genom att omedelbart utbilda dem i Invincible Defense Technology (IDT) – en teknik för oövervinneligt försvar.

Denna kraftfulla hjärnbaserade IDT-teknik fungerar på den nivå som fysikerna kallar det enhetliga fältet av alla naturlagar – en nivå som är tusen miljoner miljoner gånger starkare än kärnkraften. IDT ersätter all annan försvarsteknik. IDT-systemet kan dock inte användas i negativa syften mot något land, eftersom det skapar en påvisbar och mätbar effekt av lugn, ordning och social harmoni. Därför kommer alla länder som använder IDT i global skala att gynna ALLA länder, inklusive Ryssland. Vi uppmanar alla länder att använda IDT för att skapa varaktig världsfred.

Orsaken till denna effekt är att varje försvarsmakt som använder IDT på rätt sätt får förmågan att förebygga att fiender uppstår, vilket leder till seger före krig. I en video på nätet, “An Important Message for All Military Leaders” av John Hagelin, en kvantfysiker med doktorsexamen från Harvard, förklaras i detalj hur IDT uppnår dessa mål. https://www.istpp.org/military_science/Hagelin_military_lecture.html

Vad är IDT? IDT innebär att stora grupper praktiserar den icke-religiösa tekniken Transcendental Meditationen® (TM) och avancerade TM-tekniker som utnyttjar hela gruppens hjärnkapacitet. Denna metod är ett vetenskapligt bekräftat och praktiskt beprövat sätt att desarmera samhälleliga spänningar genom att skapa en fälteffekt av koherens och superstrålning som strålar ut ordning och harmoni i gruppens närhet.

I nuläget råder stora spänningar mellan Ryssland och USA, och samtidigt ökar spänningarna mellan USA och andra länder som Nordkorea, Iran och Kina. Denna höga internationella spänningsnivå kan snabbt eskalera till en global katastrof för alla parter.

Men om den ryska militären skulle använda IDT i tillräckligt stor skala (genom att utbilda några tusen eller tiotusen soldater) skulle den kunna de-eskalera den kollektiva stressen och skapa mer lugn och ordning. Som forskningen har bekräftat skulle statschefer inom ramen för denna globala fälteffekt få en större förmåga att samarbeta harmoniskt för att hitta lösningar på annars olösliga problem, såsom civila och globala konflikter, brottslighet och terrorism.

Omfattande vetenskaplig forskning visar att IDT som används av antingen en militär eller en civil grupp (likt den som håller på att etableras i Kambodja: se “Group practice of Transcendental Meditation dramatically reduced violence in Cambodia, new study shows“), kan skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva i fred.

I en artikel av generallöjtnant Clarence E. McKnight Jr. (U.S. Army, Ret.), Dr. David Leffler, Duncan Brown, Dr. Carla Brown och Arlene J. Schar, med titeln A Humane Approach Towards Peace publicerad av OpEdNews, förklaras denna fackgranskade forskning mer ingående och 19 studier som gjorts om IDT listas:

https://www.opednews.com/articles/A-Humane-Approach-Towards-by-Dr-David-Leffler-Military_Peace_Peace_Peace-Activism-210915-590.html

Det svåraste och mest kostsamma steget för att sätta igång IDT med global effekt är att samla en stor grupp militär personal på en plats före utbildningen. Detta steg har redan utförts av president Putin; de trupper som är stationerade vid Ukrainas gräns överträffar nämligen vida det minsta antal personer som krävs för att skapa en global superstrålningseffekt.

I en studie som publicerats i den fackgranskade tidskriften Journal of Offender Rehabilitation dokumenteras den superstrålningseffekt som uppstod när tre stora grupper av IDT-experter samlades. Denna studie påvisar effekterna av stora grupper av avancerade meditatörer som mediterar samtidigt två gånger om dagen. Den största gruppen bestod av 7 000 deltagare. Terrorism-relaterade offer minskade med 72 procent, internationella konflikter minskade med 32 procent och det globala våldet minskade totalt sett.

Ett större antal deltagare har visat sig ge bättre resultat. Med en världsbefolkning som för närvarande uppgår till 7,846 miljarder människor skulle en grupp med så lite som 9 000 avancerade TM-meditatörer (vilket motsvarar kvadratroten av 1% av världens befolkning) kunna ge djupgående positiva effekter på global nivå. Om alla Putins trupper som är stationerade vid Ukrainas gräns utbildades i denna teknik skulle den positiva globala effekten bli enorm.

IDT tillämpas för närvarande i mindre grupper på olika ställen i världen, men i skrivande stund har ingen nationell ledare ännu visat nödvändig intelligens, framsynthet och mod för att utplacera en tillräckligt stor, fullt operativ IDT-grupp som kan skapa en positiv global genomslagseffekt. (Se “New Solution for Latin America: Transforming Lives and Changing Nations” och en kort video på nätet: “Creating Peace in Ukraine on Vimeo“).

Traditionellt sett är militären den mest disciplinerade och organiserade delen av samhället. Genom att samla Rysslands stora militära styrka har president Putin nu den strategiska möjligheten att använda IDT för att skapa en permanent koherensskapande grupp för att bidra till världsfred, ett mål som aldrig tidigare uppnåtts av någon annan nation. Även om andra länder i dag skulle besluta att använda IDT på global nivå, skulle det vara svårt att snabbt samla en så stor grupp på ett ställe. Och ändå är detta tillvägagångssätt mycket kostnadseffektivt: kostnaden är mindre än priset för 2-3 moderna stridsflygplan.

President Putins välutbildade ryska trupper skulle kunna använda sin effektiva och ordnade hjärnkapacitet för att skapa permanent fred för hela världssamfundet. President Putin har nu den unika möjligheten att ge Ryssland heder och ära genom att vara först med att använda IDT i global skala.

Nobels fredspris och hela mänsklighetens tacksamhet väntar på den som skapar varaktig fred på vår oroliga planet. Om president Putin agerar snabbt kommer historien att skriva in honom som en visionär ledare, och en fredlig mänsklig civilisation kommer att säkerställas för kommande generationer. Som överbefälhavare för alla ryska styrkor har president Putin möjlighet att omedelbart sätta in IDT för alla sina trupper. Tiden är mogen att göra detta – vår planets öde ligger i hans händer.

Om författarna:

Kapten Raymond Seebald (pensionerad)

Under sina 26 år som erkänd expert på området för sjösäkerhet i hamnar och miljöberedskap, förebyggande åtgärder och insatser har kapten Raymond E. Seebald bland annat inrättat ett nytt FN-kontor på Curacao, där han utvecklat nationella beredskapsplaner för de länder och öar som ingår i Västindien. Seebald var militär rådgivare åt president Ronald W. Reagan och president George H. Bush när han tjänstgjorde i Vita huset 1986-1990. Kapten Seebald tjänstgjorde som konsult för Panamakanalen 1999 och 2000 under den känsliga överföringen av kanalen till Panama. Som hamnkapten i Chicago, Illinois, och Savannah, Georgia, samt som ställföreträdande hamnkapten i San Juan, Puerto Rico, var han ansvarig för utvecklingen och införandet av mer restriktiva säkerhetskrav för fartyg och hamnanläggningar efter den 11 september 2001, både för de stora sjöarna och i Västindien. Seebald tog examen från USCGA 1977 och är en av åtta syskon som alla tjänstgjorde i USA:s kustbevakning. Kapten Seebald fortsätter att bevaka intressena för sjöfartsskydd i Förenta staterna som rådgivare och konsult för det främsta sjöfartsskyddsföretaget i USA. Seebald var medförfattare till en ledare som publicerades av The Day om oövervinnerlig försvarsteknik. The Day publiceras i New London, Connecticut, USA, där Förenta staternas kustbevakningsakademi (USCGA) ligger. År 2012 talade Seebald om Invincible Defense Technology under det andra toppmötet om kärnsäkerhet (Nuclear Security Summit, NSS) vid Seoul Press Center i Seoul, Sydkorea.

Överste Jitendra Jung Karki (pensionerad) var sambandsofficer vid Sainik Awashiya Mahavidhyalaya, arméskolan i Nepal, innan han gick i pension från Nepals armé. Tidigare tjänstgjorde han som befäl vid Shreenath-bataljonen. Karki bor nu i Budhanilkantha, Kathmandu. Karki har en masterexamen i offentlig förvaltning och är utbildad vid den nepalesiska arméns Command and Staff College. Han var befälhavare för ett oberoende kompani i Nepal under upprorsperioden 2004-2006. Överste Karki har fått fem FN-medaljer och deltagit i fem fredsbevarande FN-uppdrag: UNIFIL: FN:s övergångsstyrka i Libanon, ONUB: FN:s operation i Burundi, UNAMSIL: FN:s uppdrag i Sierra Leone, MONUC – FN:s uppdrag i Demokratiska republiken Kongo (2 gånger). Överste Karki tillämpade framgångsrikt Invincible Defense Technology för hållbar fred när han tjänstgjorde i FN-uppdraget i DR Kongo. Han har studerat vid Near East South Asia (NESA) Center for Strategic Studies vid National Defense University, Washington DC, USA. NESA marknadsför sig självt som “den främsta institutionen inom den amerikanska regeringen för att bygga relationer och förståelse i NESA-regionen”.

Överstelöjtnant Gunter Chassé (pensionerad) – Dekorerad med tyska Bundeswehrs hederskors i guld – han tjänstgjorde i det tyska flygvapnet huvudsakligen i det integrerade Nato-luftförsvaret och växelvis i befäls- och stabspositioner, och var även anställd i hemvärnet med territoriella uppgifter. Han är författare till IDT:s banbrytande alternativa vitbok: On the New Security and Defence Policy of the Federal Republic of Germany and the Future of the Bundeswehr: Indomitable Strength through a PREVENTION WING of the Military.

Dr David Leffler har en doktorsexamen i medvetandebaserat militärt försvar och har varit associerad till Proteus Management Group vid Center for Strategic Leadership, US Army War College. För närvarande är han verkställande direktör vid Center for Advanced Military Science (CAMS) och skriver och föreläser över hela världen om IDT. Dr Lefflers ledarartikel “Creating an Invincible Military” publicerades på Fox News. Han finns på LinkedIn, Twitter och Facebook.

MORE FROM THIS SECTION