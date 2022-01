Veteranen wenden sich an Putin: Russische Truppen nahe der Ukraine sollten zur Friedensmacht werden

Von Kapitän a.D. Raymond Seebald, Oberst a.D. Jitendra Jung Karki, Oberstleutnant a.D. Gunter Chassé, Dr. David Leffler

Wenn sich Russland durch die Expansion des Westens, der NATO und der Europäischen Union bedroht fühlt, könnte Präsident Putin einen Teil der 100.000 Soldaten, die an der Grenze der Ukraine stationiert sind, dazu nutzen, einen unerwartet starken, globalen Friedensimpuls zu setzen.

Wir bitten Präsident Putin deshalb inständig, diese Truppen zu nutzen: Bilden Sie einen »Präventionsverband«. Bilden Sie diese Soldaten aus in der Invincible Defense Technology (Unbesiegbare Verteidigungstechnologie, IDT).

Diese leistungsstarke Technologie arbeitet mit den Kräften des Bewusstseins. Die IDT arbeitet auf der Ebene des – wie Physiker es nennen – »Einheitlichen Feldes aller Naturgesetze«: eine Ebene, die ein unendlich viel größeres Potential besitzt als die Kernenergie.

Damit ist diese Technologie stärker als alle anderen Verteidigungstechnologien. Und sie kann nicht für lebensfeindliche Zwecke eingesetzt werden, zum Beispiel, um ein anderes Land zu zerstören. Vielmehr sorgt sie messbar überall dort, wo sie eingesetzt wird, immer wieder nur für Beruhigung, Ordnung und soziale Harmonie.

Setzt ein Land die IDT dann sogar noch in globalem Maßstab ein, profitieren ALLE Nationen davon, nicht nur Russland und die Ukraine.

Wir legen es deshalb immer allen Nationen ans Herz, diese Technologie einzusetzen: Nur so kann dauerhafter Weltfrieden endlich Wirklichkeit werden.

Das funktioniert deshalb, weil jede Armee, die diese Unbesiegbarkeits-Technologie richtig einsetzt, die Fähigkeit erlangt, das Entstehen von Feinden zu verhindern und so den Sieg vor dem Krieg zu erringen. Ein Online-Video mit dem Titel »An Important Message for All Military Leaders« von John Hagelin, einem promovierten Quantenphysiker mit Harvard-Ausbildung, erklärt ausführlich, wie IDT diese Ziele erreicht.

Was ist IDT? Bei der IDT praktizieren große Gruppen die nicht-religiöse Transzendentale Meditation® (TM) und fortgeschrittenen TM-Techniken. Diese mentalen Techniken machen sich die Gehirnleistung der ganzen Gruppe zunutze – ein Ansatz, der wissenschaftlich überprüft und praxiserprobt ist. Ein kohärenter Feldeffekt des kollektiven Bewusstseins wird erzeugt, dadurch werden gesellschaftliche Spannungen reduziert, und in der näheren und weiteren Entfernung zur Gruppe, je nach Größe der Gruppe, setzen sich Ordnung und Harmonie durch.

Derzeit sind die Spannungen zwischen Russland und den USA hoch und nehmen zudem auch zwischen den USA und anderen Ländern zu: Nordkorea, Iran und China. Dieses hohe Maß internationaler Spannungen könnte schnell in eine globale Katastrophe münden, mit verheerenden Folgen für alle Seiten.

Der adäquate Einsatz der IDT – auszubilden wären für einen globalen Effekte zehntausend Soldaten – gäbe dem russischen Militär die Möglichkeit, international gesellschaftlichen Stress zu entschärfen und die soziale Ordnung in der Welt zu verbessern.

Forschung zeigt, dass auf diese Weise die Staatsoberhäupter ihren Wirkbereich auf den Globus ausdehnen und dafür sorgen können, dass alle Nationen harmonisch zusammenarbeiten und Lösungen für ansonsten unlösbare Probleme – zivile und globale Konflikte, Kriminalität und Terrorismus – finden können.

Forschung zeigt darüber hinaus, dass der Einsatz der IDT durch eine militärische oder zivile Gruppe (zum Beispiel in Kambodscha; siehe »Group practice of Transcendental Meditation dramatically reduced violence in Cambodia, new study shows«) die Voraussetzungen dafür schaffen kann, dass alle Menschen davon profitieren. Ein von OpEdNews veröffentlichter Artikel von Generalleutnant a.D. Clarence E. McKnight Jr. (U.S. Army), Dr. David Leffler, Duncan Brown, Dr. Carla Brown und Arlene J. Schar mit dem Titel »A Humane Approach Towards Peace« (Ein humaner Friedensansatz) erläutert diese von Experten begutachtete Forschung ausführlicher und listet 19 weitere in wissenschaftlichen Fachjournalen publizierte Studien über die IDT auf.

Der aufwendigste Schritt beim Einsatz von IDT ist die Zusammenführung einer großen Gruppe von Militärangehörigen an einem Ort, damit sie ausgebildet werden können. Dieser Schritt wurde von Präsident Putin bereits vollzogen. Die an der ukrainischen Grenze stationierten Truppen übertreffen bei weitem die Mindestanzahl an Personal, die für einen globalen IDT-Effekt erforderlich ist.

Eine in der Fachzeitschrift Journal of Offender Rehabilitation veröffentlichte Studie dokumentierte diesen sog. »Super-Strahlungs-Effekt«. Er trat auf, als drei große Gruppen von IDT-Experten zusammenkamen. Diese Studie zeigt die Auswirkungen von großen Gruppen fortgeschrittener Meditierender, die zweimal täglich gemeinsam meditieren, wobei die größte Gruppe 7000 Teilnehmer umfasste. Die Zahl der Opfer im Zusammenhang mit Terrorismus ging um 72 % zurück, internationale Konflikte nahmen um 32 % ab, und insgesamt ging weltweit Gewalt zurück.

Es hat sich gezeigt, dass eine höhere Teilnehmerzahl zu besseren Ergebnissen führt. Bei einer Weltbevölkerung von derzeit rund 7,9 Milliarden Menschen genügte eine Gruppe von 9000 fortgeschrittenen TM-Meditierenden, tiefgreifende positive Auswirkungen auf globaler Ebene zu erzielen. Das entspricht der Quadratwurzel aus 1 % der Weltbevölkerung. Wenn alle Truppen Putins, die an der Grenze zur Ukraine stationiert sind, in dieser Technik geschult würden, wären die positiven globalen Auswirkungen enorm.

Weltweit befindet sich die IDT schon in verschiedenen Stadien der Anwendung. Bislang bewies aber noch kein Staats- und Regierungschef die Intelligenz, den Weitblick und den Mut, eine ausreichend große, voll einsatzfähige IDT-Gruppe zu etablieren, die in der Lage wäre, eine positive globale Wirkung zu erzielen. (Siehe »New Solution for Latin America: Transforming Lives and Changing Nations« und ein kurzes Online-Video »Creating Peace in Ukraine« auf Vimeo.)

Traditionell ist das Militär der disziplinierteste und am besten organisierte Teil der Gesellschaft. Durch die Zusammenstellung der großen russischen Streitkräfte hätte Präsident Putin die Möglichkeit, die IDT strategisch zu nutzen. Das Ergebnis wäre eine dauerhaft etablierte, kohärenzschaffende Gruppe zur Förderung des Weltfriedens – ein Ziel, das noch nie zuvor von einer anderen Nation erreicht worden war.

Selbst wenn andere Nationen heute beschließen würden, IDT auf globaler Ebene einzusetzen, wäre es schwierig, schnell eine so große Gruppe an einem Ort zu versammeln, auch wenn dieser Ansatz äußerst kosteneffizient ist: Er kostet weniger als 2-3 moderne Kampfjets.

Präsident Putins gut ausgebildete und engagierte Truppen wären mit Sicherheit in der Lage – effizient und geordnet, wie sie sind –, dauerhaften Frieden für die gesamte Weltgemeinschaft zu schaffen.

Der Friedensnobelpreis und die Dankbarkeit der gesamten Menschheit wären demjenigen gewiss, der unserem unruhigen Planeten dauerhaften Frieden bringt. Handelt Präsident Putin schnell, wird er als visionäre Führungspersönlichkeit in die Geschichte eingehen, und eine friedliche menschliche Zivilisation wird für die kommenden Generationen gesichert sein.

Als Oberbefehlshaber aller russischen Streitkräfte hat Präsident Putin die Möglichkeit, die IDT sofort in seinen Truppen einzusetzen. Die Zeit ist reif – das Schicksal unseres Planeten liegt in seiner Hand.

Über die Autoren:

Kapitän z.S.a.D. Raymond E. Seebald, U.S. Coast Guard: Während seiner 26-jährigen Dienstzeit als anerkannter Experte auf dem Gebiet der maritimen Hafensicherheit und des Umweltschutzes hat Kapitän Seebald u. a. ein neues Büro der Vereinten Nationen in Curacao eingerichtet, wo er nationale Notfallpläne für die Länder und Inseln der weiteren Karibik entwickelte. Seebald war, als er von 1986 bis 1990 dem Weißen Haus zugeteilt war, militärischer Berater der Präsidenten Ronald W. Reagan und George H. Bush. In den Jahren 1999 und 2000 war Kapitän Seebald als Berater für den Panamakanal tätig, als es um die sensible Übertragung des Kanals an Panama ging. Als Hafenkapitän in Chicago, Illinois, und Savannah, Georgia, sowie als stellvertretender Hafenkapitän in San Juan, Puerto Rico, war er für die Entwicklung und Einführung strengerer Sicherheitsanforderungen für Schiffe und Hafenanlagen nach dem 11. September 2001 sowohl auf den Großen Seen als auch in der Karibik verantwortlich. Seebald schloss 1977 sein Studium an der USCGA ab und ist eines von acht Geschwistern, die alle in der Küstenwache der Vereinigten Staaten dienten. Kapitän Seebald setzt sich weiterhin für die Sicherheit im Seeverkehr in den Vereinigten Staaten ein, und zwar als Berater für das führende Unternehmen für Sicherheit im Seeverkehr in den Vereinigten Staaten. Seebald war Mitverfasser eines von The Day veröffentlichten Leitartikels über Invincible Defense Technology. The Day wird in New London, Connecticut, USA, herausgegeben, wo sich auch die United States Coast Guard Academy (USCGA) befindet. Im Jahr 2012 sprach Seebald auf dem zweiten Nuclear Security Summit (NSS) im Seoul Press Center in Seoul, Südkorea, über die Invincible Defense Technology.

Oberst a.D. Jitendra Jung Karki war vor seinem Ausscheiden aus der nepalesischen Armee Verbindungsoffizier an der »Sainik Awashiya Mahavidhyalaya«, dem Hochschulinternat des nepalesischen Militärs. Zuvor diente er als Kommandeur des Shreenath-Bataillons. Karki lebt jetzt in Budhanilkantha, Kathmandu. Karki hat einen Master-Abschluss in öffentlicher Verwaltung und ist Absolvent der Kommando- und Stabsakademie der nepalesischen Armee. Er befehligte eine unabhängige Kompanie in Nepal während der Zeit des Aufstands von 2004 bis 2006. Oberst Karki hat fünf UN-Medaillen erhalten und an fünf UN-Friedensmissionen teilgenommen: UNIFIL – Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon; ONUB – Operation der Vereinten Nationen in Burundi; UNAMSIL – Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone; MONUC – Mission der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (zweimal). Oberst Karki setzte während seines Dienstes in der UN-Mission in der DR Kongo die Invincible Defense Technology zugunsten nachhaltigen Friedens erfolgreich ein. Er ist Absolvent des Near East South Asia (NESA) Center for Strategic Studies der National Defense University in Washington DC, USA. Das NESA wirbt für sich selbst als »die herausragende Institution der US-Regierung für den Aufbau von Beziehungen zur und Verständnis der NESA-Region«.

Oberstleutnant a.D. Gunter Chassé – ausgezeichnet mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold – diente in der deutschen Luftwaffe hauptsächlich in der Integrierten NATO-Luftverteidigung, abwechselnd in Führungs- und Stabspositionen, und war auch in der Landesverteidigung mit territorialen Aufgaben eingesetzt. Er ist Autor des bahnbrechenden IDT-Alternativpapiers »Zur neuen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Bundesrepublik Deutschland und zur Zukunft der Bundeswehr: Unbezwingbare Stärke durch einen PRÄVENTIONSVERBAND des Militärs«.

Dr. David Leffler hat einen Doktortitel in Bewusstseins-basierter militärischer Verteidigung und war Mitarbeiter der Proteus Management Group am Center for Strategic Leadership, US Army War College. Derzeit ist er geschäftsführender Direktor des Center for Advanced Military Science (CAMS), hält weltweit Vorträge und verfasst weltweit veröffentlichte Beiträge über die IDT. Dr. Lefflers Leitartikel »Creating an Invincible Military« wurde auf Fox News veröffentlicht. Er ist über LinkedIn, Twitter und Facebook erreichbar.

